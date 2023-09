Paolo Masella, concorrente Nip del Grande Fratello 2023, ha colpito ancora. In soli 2 giorni di permanenza in Casa, ha commesso diversi scivoloni. L’ultima frase gli è costata un’accusa di maschilismo.

Grande Fratello, Paolo: la frase maschilista fa infuriare il web

Ancora una gaffe per Paolo Masella al Grande Fratello 2023. Il macellaio romano, 25 candeline sul groppone, ha espresso il suo pensiero sulle ragazze “facili“, che a suo dire sono quelle che ti danno un bacio la prima sera che le conosci.

Le frasi maschiliste di Paolo Masella

Mentre stava facendo i piatti, Paolo ha dichiarato:

“Se vengo là, la prima sera ci conosciamo e ci baciamo ti dico ‘guarda, continuiamo, raggiungo l’obiettivo e poi sparisco’. Ti dico come stanno le cose. Perché è quello che vuoi anche tu, non puoi pretendere che io faccio una relazione con una persona che dà poco valore ad un bacio. Io do valore al bacio”.

Grande Fratello: la reazione dei fan

In sostanza, Paolo dà molto valore al bacio, per cui se una ragazza si lascia andare la prima sera – ricordiamo che stiamo parlando di un bacio, non di altro – è “facile” e non merita una relazione seria. Considerando che siamo nel 2023, discorsi di questo tipo fanno accapponare la pelle. I fan si sono scagliati contro il macellaio e in molti chiedono provvedimenti.