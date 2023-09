Vittorio Menozzi, concorrente Nip del Grande Fratello 2023, è stato censurato dagli autori. Il ragazzo stava parlando di un periodo del passato, quando fumava dei “sigarini un po’ particolari”.

Grande Fratello: Vittorio Menozzi censurato

Serata di confessioni nel tugurio del Grande Fratello 2023. Vittorio Menozzi ha parlato con i coinquilini di un periodo della sua vita, quando faceva uso di “sigarini un po’ particolari“. Neanche a dirlo, è scattata la censura immediata da parte degli autori.

Le parole di Vittorio prima della censura del GF

Prima di essere censurato, Vittorio stava dicendo:

“Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte”.

Le sue parole hanno suscitato l’immediata reazione di Samira Lui:

“Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura“.

Menozzi ha replicato: “No, quello no“. Dopo di che, gli autori del Grande Fratello hanno censurato la scena.

Grande Fratello: Vittorio si apre anche sulla vita sentimentale

In un’altra occasione, Vittorio non è stato censurato dal Grande Fratello. Ci riferiamo al momento in cui ha parlato della sua vita sentimentale. Il ragazzo ha ammesso di non aver mai avuto relazioni lunghe:

“Se una ragazza dice che gli piaccio ma intuisco che ha doppi fini? Anche prima del GF è capitato qualcosa, poi facendo il modello mi è successo. Io ho il problema di fare fatica con le ragazze, perché sono fatto io così. Ho bisogno di avere una certa complicità e fiducia per aprirmi. Sì, cerco una storia seria, ma non penso a una famiglia. Sono giovane per pensare a dei figli”.

L’unica relazione ‘seria’ risale ai suoi 17 anni ed è durata quasi 1 anno. Magari, nella casa del Grande Fratello troverà la donna giusta.