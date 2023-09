Grande Fratello 2023: la penale per squalifica o ritiro è altissima, ma sono previste anche diminuzioni del cachet per comportamenti inappropriati.

Il Grande Fratello 2023 ha aperto i battenti da meno di un giorno, ma si parla già di penale legata alla squalifica o al ritiro. La cifra che i concorrenti dovranno sborsare per la cacciata, che sia causata o volontaria, è altissima.

Grande Fratello 2023: svelata la penale per squalifica o ritiro

Lunedì 11 settembre 2023 ha aperto i battenti il Grande Fratello. Per il momento sono entrati in gioco soltanto alcuni concorrenti, mentre gli altri varcheranno la famosa porta rossa nel corso della diretta di venerdì 15 settembre. In attesa di scoprire il cast completo, è saltata fuori la penale che i gieffini dovranno pagare in caso di squalifica o ritiro.

La penale per la squalifica o il ritiro è altissima

A rendere pubblica la penale che i concorrenti dovranno sborsare in caso di squalifica o ritiro dal Grande Fratello è stato l’account Twitter Agent Beast. Si legge:

“Ebbene sì, gli esperti rivelano che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro o squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro. Per i Nip la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro. le sanzioni potrebbero comprendere anche atteggiamenti sbagliati, come parolacce continue (specie in prima serata) o espressioni offensive in generali, che, tuttavia, non sono punibili con la squalifica: in quel caso però potrebbe esserci una riduzione del cachet“.

Grande Fratello: i Vip pagano più dei Nip

I concorrenti Vip del Grande Fratello, sempre se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, dovranno pagare 50mila euro, mentre i Nip 30mila. Ovviamente, soltanto nel caso in cui venissero squalificati o decidessero di lasciare il gioco prima del tempo. Per comportamenti inappropriati, invece, tutti i gieffini potrebbero subire una decurtazione del cachet.