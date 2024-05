Francesca Del Taglia: frecciatina a Eugenio Colombo

A distanza di qualche mese dalla rottura definitiva, Francesca Del Taglia è tornata a parlare di Eugenio Colombo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato che il padre dei suoi figli “ha fatto delle cose gravi“.

Ospite di Casa Sdl, Francesca Del Taglia ha parlato della separazione da Eugenio Colombo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza giri di parole, ha dichiarato che il padre dei suoi due figli “ha fatto cose abbastanza gravi“. Adesso lei è felice accanto ad un altro uomo e cerca di incontrarlo il meno possibile.

Francesca Del Taglia ha dichiarato:

“Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli, poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi, ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma va bene così. Viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile… a parte gli scherzi ci diamo il cambio con i bambini, abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso, siamo stati super tranquilli. Ci abbiamo riprovato. La rottura definitiva è stata più da parte sua che ha fatto cose, abbastanza gravi. Non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile. Quando ci siamo rivisti a Sanremo siamo usciti di nuovo per un periodo breve, non abbiamo mai detto niente per non illudere i figli ma è durata talmente poco questa prova, e quando sono successe determinate cose e ho capito che non c’ era trippa per gatti”.