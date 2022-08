Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi: l'ex tronista ammette che la madre dei suoi figli non è più convinta di amarlo.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi: l’annuncio arriva dall’ex tronista di Uomini e Donne. Tramite una serie di Instagram Stories, il deejay ha confessato che lui e la sua dolce metà stanno vivendo un momento difficile.

A quanto pare, l’ex corteggiatrice non è più certa di amare il padre dei suoi figli.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi

Crisi in corso tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Da giorni, ormai, il chiacchiericcio li vedeva attraversare un momento piuttosto turbolento. Dopo aver assistito in silenzio alle news sulla sua vita di coppia, il deejay ha deciso di vuotare il sacco. Tramite una serie di Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che lui e la madre dei suoi figli stanno facendo di tutto per recuperare il rapporto.

Eugenio ha esordito:

“Come sapete, io non parlo mai di queste cose, cerco sempre di evitare di parlare di cose private. Però ora siamo arrivati a un punto… più che altro mi state scrivendo sempre le stesse cose. È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento.”.

La versione di Eugenio Colombo

Colombo ha proseguito:

“Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.

Eugenio ha voluto chiarire anche un altro punto: Francesca è libera di uscire e divertirsi perché ognuno ha il proprio modo per fare chiarezza dentro sé. L’ex tronista ha dichiarato:

“Mi state scrivendo in tantissimi che io sono sempre con i bimbi, vado a lavoro e torno, invece lei è sempre in giro a divertirsi. Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, però ognuno ha il proprio modo per capire. Ognuno fa a modo suo. Detto questo, stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione. Vi chiedo di non continuare a mandarci sempre i soliti messaggi. Non è che una persona può stare in casa, è giusto che esca. È ovvio”.

Lo sfogo di Francesca Del Taglia

Dopo la conferma da parte di Eugenio, anche Francesca ha rotto il silenzio. La Del Taglia, nello specifico, si è scagliata contro quanti la accusano di aver smentito la crisi. L’ex corteggiatrice, visibilmente infuriata, ha tuonato:

“Io ho smentito che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa. Questo ho smentito. Poi, non ho mai detto né sì, né no su crisi varie, perché sono caz** nostri, la vita è nostra, abbiamo anche due figli da tutelare. Poi capisco che è estate, non c’è gossip da fare”.

Francesca, nello specifico, è infuriata con l’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha attaccata via social.