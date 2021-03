In una sua recente IG Stories, Deianira Marzano si è scagliata contro Rosalinda Cannavò tirando in ballo anche Andrea Zenga

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso da qualche giorno, decretando come vincitore Tommaso Zorzi. Tuttavia molti sono i protagonisti del reality show di Canale 5 di cui si continua tuttora a parlare. Una su tutte è Rosalinda Cannavò, che ha creato non poche polemiche per via delle sue molte avventure all’interno della Casa.

Dall’incontro con Gabriel Garko si è infatti passati alle scioccanti rivelazioni sul fidanzamento fasullo con Massimiliano Morra, anche lui protagonista del programma. Dopodiché l’attrice messinese ha instaurato un’amicizia del tutto speciale con la modella brasiliana Dayane Mello, con la quale ha successivamente litigato. Infine si è presa una sbandata per il bell’Andrea Zenga, entrato nella Casa di Cinecittà solo poche settimane prima della finale.

Di recente, ad ogni modo, Rosalinda ha pubblicato un post in memoria di Lucas Mello, fratello della sua compagna d’avventura da poco scomparso in un incidente stradale.

Ma proprio l’atteggiamento dell’ex gieffina ha fatto storcere il naso alla nota opinionista Deianira Marzano, che dai suoi canali social l’ha aspramente criticata tirando in ballo anche il suo neo fidanzato.

Attraverso le due IG Stories, l’influencer si è dunque scagliata duramente contro Rosalinda. Chiedendole direttamente se “con Zenga forse non va bene visto che ti sei sentita al telefono con Dayane Mello?”, ha poi sottolineato che “dimostra ancora una volta di non avere un briciolo di carattere e personalità”.

Dal canto suo, la Cannavò non ha per il momento replicato alle dure parole della blogger, godendosi la sua nuovo la serenità accanto al figlio dell’ex portiere interista.