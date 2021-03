Cos'è davvero successo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel magazzino del Gf Vip? A rivelarlo ci ha pensato Stefania Orlando

Pochi giorni prima di Natale, Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio avevano trovato Dayane Mello e Rosalinda Cannavò da sole nel magazzino del Gf Vip. Le due gieffine erano intente a coccolarsi, ma cosa è davvero successo tra loro? Se le fan delle Rosmello già sognavano effusioni bollenti, i due scopritori non avevano voluto rivelare quanto visto.

Di recente, tuttavia, Stefania pare aver cambiato idea, raccontando il tutto in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini.

IO SONO E SARÓ PER LE PROSSIME 24 ORE COMPLETAMENTE SCIOCCATO DA QUESTA COSA: Rosalinda e Dayane sgamate in intimità nel magazzino da Malgioglio e Stefania Orlando 🚨😳 #GFVIP pic.twitter.com/WSlhhbKkGg — trashbiccis (@trashbiccis) December 15, 2020

Stando dunque alle rivelazioni della bella conduttrice romana, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si stavano solo scambiando un piccolo bacio, dunque nulla che non potesse passare sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

Secondo Stefania, inoltre, sia la modella brasiliana sia l’attrice messinese hanno giocato un po’ nella casa di Cinecittà.

Pensando a Stefania Orlando, che ieri quando le hanno chiesto cosa avesse visto in magazzino, stava facendo finta di non aver visto nulla per tutelare Dayane e Rosalinda.

La mia ama ❤️#gfvip pic.twitter.com/KmZrffKV7l — agata (@anxietyball19) December 19, 2020

Parlando nello specifico di Rosalinda, la Orlando ha ricordato la sua entrata come Adua Del Vesco per poi tornare a essere la ragazza della porta accanto.

L’avventura della 28enne è quindi continuata con la storia di Massimiliano Morra, con l’innamoramento per il suo ex Giuliano Condorelli e infine con la cotta per Andrea Zenga.