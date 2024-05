Superbonus: Boccia, 'Tajani è all’opposizione, maggioranza conscia aberrazioni giorgettiane'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Oggi appendiamo che un auterevole esponente del governo, niente meno che il vice premier Antonio Tajani, ha delle ‘perplessità sulla retroattività dell’ultima proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti’. Diamo il benvenuto a Tajani e a FI tra coloro che pensano che le proposte del governo in materia di superbonus siano sbagliate e dannose per molte aziende e famiglie. E lo spalma crediti ‘obbligatorio, per 10 anni è una scelta che, da opportunità per alcuni, può trasformarsi in colpo mortale per tante imprese del settore edilizio". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Dopo aver raccontato bugie sull’esplosione della spesa del superbonus – prosegue l'esponente dem -, colpevolmente alimentata dal governo Meloni nei 18 mesi del suo Governo, oggi siamo alle divisioni nella maggioranza dove si stanno accorgendo forse delle aberrazioni giorgettiane. Siamo prontissimi ad accogliere tra le file dell’opposizione il ministro degli Esteri e il suo partito che forse si stanno rendendo conto che il governo Meloni è totalmente incapace di rispondere alle emergenze economiche del Paese".