Anche se il Grande Fratello 2023 va in scena con nuove e rigide regole, allo staff di Alfonso Signorini è sfuggito qualcosa. Nella prima puntata del reality è andato in scena un gestaccio contro Giselda che ha fatto infuriare i fan.

Grande Fratello: gestaccio imbarazzante verso Giselda

Giselda Torresan è stata una dei primi concorrenti del Grande Fratello 2023 ad essere entrata in casa. Di professione operaia, la 34enne è un’amante della montagna, tanto che ha ammesso che il suo uomo ideale è Mauro Corona. Parlando del suo lavoro, Alfonso Signorini ha pensato bene di farle arrivare un video saluto dei suoi colleghi, ma nessuno si è accorto per tempo del gestaccio imbarazzante mandato in diretta.

Il gestaccio imbarazzante? Specchio di una società ferma alla preistoria

Nel filmato che Signorini ha mostrato a Giselda si vedono i suoi colleghi che le fanno un grande in bocca al lupo per l’avventura al Grande Fratello. Uno degli uomini posizionati in seconda fila, un soggetto con poca inventiva e ancora fermo alla preistoria, ha mimato un gesto imbarazzante e inequivocabile.

I fan del Grande Fratello si schierano con Giselda

Il gesto verso Giselda da parte di uno dei suoi colleghi è immediatamente diventato virale sui social. I fan si sono schierati in massa con la concorrente del Grande Fratello, condannando lo stupido operaio che, in modo pessimo, ha avuto i suoi 30 secondi di gloria.