Grande Fratello, la Nip Giselda Torresan entra nella casa: "L'uomo ideale? Mauro Corona"

Nella casa del Grande Fratello è arrivata una concorrente Nip destinata a far parlare di sé: si tratta di Giselda Torresan, operaia di Bassano Del Grappa e amante della montagna. La neoinquilina nel raccontarsi ha fatto una confessione che non è passata inosservata: “Se mi sposo mi sposo solo con un montanaro, il mio uomo ideale è Mauro Corona”. Ad accompagnarla nel tour della casa è l’altro neoinquilino Paolo.

Grande Fratello, la Nip Giselda Torresan entra nella casa: la biografia

Chi è Giselda Torresan. La concorrente della nuovissima edizione del Grande Fratello è veneta ed è originaria di Asolo in provincia di Treviso. La sua passione come viene fin da subito raccontato in diretta, è la montagna. Le sue foto sulle avventure hanno riscosso un buon seguito sui social: “Ho messo i tacchi solo una volta nella mia vita e non ho mai preso l’aereo, non so come farò senza montagna al Grande Fratello”. Ha poi raccontato di essere stata in montagna solo una volta, quando aveva 9 anni, a Parigi.