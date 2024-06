Barbara D’Urso ha recentemente stuzzicato la curiosità dei suoi fan con un’affermazione criptica: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima. Il telecomando è lungo”.

Questo commento, fatto durante l’evento “Party Granata” organizzato per celebrare la promozione del Trapani Calcio in Serie C, ha lasciato molti a interrogarsi sul futuro professionale della famosa conduttrice. In risposta all’annuncio di Barbara D’Urso, FqMagazine ha deciso di indagare per scoprire dove potremmo vederla nella prossima stagione televisiva. La domanda è stata posta ai principali gruppi televisivi italiani, con risultati sorprendenti.

Esclusa dalle grandi reti

Il servizio pubblico, la Rai, ha già smentito nei mesi scorsi l’arrivo della D’Urso, e nulla è cambiato. Nei palinsesti che verranno svelati il 19 luglio alla sede Rai di Napoli, la conduttrice non è presente. Anche Warner Bros. Discovery ha escluso una futura collaborazione, una posizione confermata anche oggi. La stessa situazione si riscontra presso il gruppo La7 di Urbano Cairo, Sky e il canale in chiaro Tv8.

Un percorso incerto ma aperto

Dopo la rottura con Mediaset dello scorso anno, le opzioni rimaste includono le piattaforme di streaming e le televisioni locali. La possibilità di un ritorno su una di queste piattaforme non è da escludere, lasciando aperto il campo a possibili colpi di scena.

L’attesa dei fan

Per i fan di Barbara D’Urso, l’attesa continua. Sebbene il suo futuro televisivo rimanga un mistero, è chiaro che la conduttrice non ha intenzione di lasciare il piccolo schermo. Le sue parole suggeriscono che sta preparando un ritorno in grande stile, anche se non è ancora chiaro su quale canale o piattaforma la vedremo. Il telecomando, come ha detto lei stessa, è lungo e pieno di possibilità.