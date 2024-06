Barbara D'Urso torna in televisione: la proposta e la trattativa in corso

Barbara D'Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo e ci sarebbe già una trattativa in corso.

Barbara D’Urso, ritorno in televisione: proposta e trattativa in corso

Barbara D’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo. Dopo il suo allontanamento da Mediaset, la conduttrice potrebbe avere presto un annuncio importante da fare. Si parla di una collaborazione su TeleSud, la rete di Valerio Antonini, che le consentirebbe di tornare nelle case degli italiani, che hanno sentito la sua mancanza. Proprio Valerio Antonini, in un’intervista, ha fatto sapere che stanno parlando con Barbara D’Urso per collaborazioni future.

Per il momento la conduttrice, insieme a Francesco Facchinetti, condurrà il 13 giugno un evento legato al ritorno del Trapani calcio in serie C.

Barbara D’Urso: l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso ha rotto il suo rapporto con Mediaset dopo la stagione 2023. Il contratto della conduttrice scadeva a dicembre, ma non è stato rinnovato dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato di essere stata “strappata” via da quella che era la sua vita da ben 15 anni.