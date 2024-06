Barbara D’Urso si è detta basita dalle parole di Pier Silvio Berlusconi, replicando a tono.

Barbara D’Urso replica a Pier Silvio Berlusconi

Le affermazioni del’Amministratore delegato di Mediaset sull’ex conduttrice di Canale 5 hanno attirato molta attenzione. Pier Silvio Berlusconi ha parlato di Barbara D’Urso durante la conferenza stampa di chiusura della stagione televisiva. I commenti del CEO non sono piaciuti tuttavia alla presentatrice, sostituita alla guida di Pomeriggio Cinque dopo quindici anni di conduzione. Al suo posto è stato scelto l’ex volto di LA7 Myrta Merlino.

“Dal punto di vista degli ascolti no, non ho rimpianti” ha affermato l’imprenditore milanese, aggiungendo “Ma non lo dico contro D’Urso lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene“.

Le parole di Barba D’Urso

La conduttrice ha espresso il suo dispiacere. “Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che a me non piacevano” aveva raccontato ospite a Domenica In, confessando di non avere ancora chiaro il motivo della rottura con la Rete, “Agli occhi degli altri era ‘la D’Urso ha fatto questo’ e non è proprio così. Mi venivano chieste e io le facevo. Avrei dovuto dire ‘no, meglio di no’“. La donna ha quindi replicato ai commenti di Berlusconi su Instagram, con poche concise parole: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere“.