Barbara D’Urso, in diretta su Tele Sud, ha annunciato che sta per tornare in tv. Carmelita, messa alle strette da Francesco Facchinetti, ha vuotato il sacco. Vediamo in quale programma la vedremo.

Barbara D’Urso torna in tv: dove vedremo la conduttrice

Francesco Facchinetti e Barbara D’Urso hanno condotto la festa per la promozione delle squadre di calcio e basket del Trapani in Serie C e A su Tele Sud. Nel bel mezzo della diretta, il ‘figlio’ dei Pooh ha messo alle strette la collega, chiedendole informazioni sul suo ritorno in tv. “Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito. Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti“, ha esordito Facchinetti.

L’annuncio di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha confermato che presto tornerà in tv, ma non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. Carmelita ha dichiarato:

“Mi vedrete presto, ma su un altro numero del telecomando. Non quello di prima, è un altro numero. Sai che il telecomando è lungo“.

Il ritorno, come sapevamo da tempo, non sarà sulle reti Mediaset. Facchinetti ha provato a insistere: “Segnatevelo giornalisti. Cioè? L’uno? Ti rivedremo sul primo?“. Barbarella non si è fatta fregare e ha replicato: “Ciao, ti lascio qui sul palco”.

Lucio Presta sul ritorno in tv di Barbara D’Urso

Qualche settimana fa, a parlare del futuro di Barbara D’Urso in televisione è stato l’agente Lucio Presta. Anche lui, però, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. Ha dichiarato:

“Questa è una storia un po’ complicata. Però posso dire che presto, tra poco, ma molto poco sarà il tempo della D’Urso. Su quale rete la vedrete in futuro? Per questa domanda mi avvalgo della facoltà di non rispondere. (…) Vedrete quando sarà il momento“.