Dopo la separazione professionale con Fabio Maria Damato, storico braccio destro di Chiara Ferragni, l’influencer ha rapidamente individuato il suo successore. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, il nuovo manager sarà Lorenzo Castelli, 33 anni, riconosciuto nel 2021 da Forbes Italia come uno dei più promettenti under 30 nel settore del venture capital.

Una carriera promettente

Lorenzo Castelli, nato nel 1991, ha raggiunto il successo grazie alla co-fondazione di Alchimia Investments, una società di investimenti focalizzata sul venture capital. Questa società è diventata rapidamente un punto di riferimento nel settore, tanto da attirare l’attenzione di Forbes, che ha inserito Castelli nella lista degli under 30 più promettenti. Tra i progetti di maggior successo di Alchimia Investments c’è Virgin Hyperloop One, che ha effettuato il primo test di trasporto con persone a bordo utilizzando la tecnologia hyperloop. Questo innovativo sistema di trasporto ad alta velocità utilizza tubi a bassa pressione, dimostrando l’avanguardia e l’ambizione della società di Castelli.

Un percorso internazionale

Lorenzo Castelli ha una solida formazione accademica, con una laurea in Economia del lavoro conseguita all’Università Roma Tre e un master in Project Management dalla Luiss Business School. La sua carriera professionale è iniziata negli Stati Uniti, dove ha lavorato come assistente personale di John Vizzone, vicepresidente di Ralph Lauren, a New York. Successivamente, ha tentato di avviare una catena di negozi di alimentari italiani a Miami, anche se con meno successo.