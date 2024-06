Nuova rivoluzione nell’azienda di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato è stato fatto fuori. L’imprenditrice, a distanza di qualche mese dallo scoppio del pandoro gate, ha fatto saltare la testa del suo collaboratore più fidato.

Fabio Maria Damato: Chiara Ferragni lo fa fuori

Dopo l’entrata in azienda di mamma Marina Di Guardo, Chiara Ferragni ha preso un’altra decisione importante. L’imprenditrice ha fatto fuori lo storico manager e amico Fabio Maria Damato. Con un comunicato ufficiale delle aziende Fenice e TBS Crew, si comunica che il suo contratto cesserà di esistere a partire da domenica 16 giugno 2024.

Il comunicato di Chiara Ferragni

Il comunicato diffuso dalle aziende Fenice e TBS Crew recita:

“A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali“.

Ad essere onesti, parlare dell’addio di Damato mettendo in ballo “altre opportunità professionali” fa abbastanza sorridere. Probabilmente, Chiara Ferragni & Co. non hanno ancora imparato dagli errori del passato.

Chiara Ferragni verso un rinnovamento aziendale

Il comunicato si conclude con una precisazione che vale la pena evidenziare:

“Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale“.

Questo significa che Fabio Maria Damato non è stato fatto fuori solo perché ha altre opportunità professionali in ballo, ma anche per un “rinnovamento aziendale“. Secondo Il Messaggero, lo storico manager di Chiara Ferragni avrebbe chiesto una liquidazione di circa 4 milioni di euro.