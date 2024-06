Chiara Ferragni: la mamma Marina Di Guardo entra in azienda con il ruolo di direttore generale.

Grande cambiamento nell’azienda di Chiara Ferragni: Marina Di Guardo entra in squadra. La mamma dell’imprenditrice è stata scelta come nuovo direttore generale.

Chiara Ferragni: mamma Marina Di Guardo entra in azienda

Stando a quanto sostiene il Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha chiesto aiuto a mamma Marina Di Guardo per non fare affondare la sua azienda. Oltre a starle vicino in questo momento sentimentalmente molto doloroso, la scrittrice le sarà accanto anche sul posto di lavoro: è lei il nuovo direttore generale della Sisterhood.

Marina Di Guardo nominata direttore generale di Sisterhood

Marina Di Guardo è stata nominata direttore generale della holding Sisterhood, a cui fa capo l’intero patrimonio di Chiara Ferragni. Non parliamo soltanto delle società operative Fenice e Tbs, ma anche delle proprietà immobiliari della 37enne, compreso il super mega attico di CityLife. L’atto notarile, stando a quanto sostiene il Corriere della Sera, è già stato stipulato, per cui adesso la mamma dell’imprenditrice ha pieni poteri decisionali. Dai contratti di ogni tipo ai conti correnti, passando per la rappresentanza presso gli enti pubblici: Marina può mettere mano ovunque.

Perché Chiara Ferragni ha scelto mamma Marina?

Molto probabilmente, Chiara ha scelto di affidare tutto nelle mani di mamma Marina perché, dopo il caos con Fabio Damato, si fida soltanto della famiglia. Non a caso, le deleghe della Di Guardo e quelle dell’ex collaboratore si “sovrappongono perfettamente“.