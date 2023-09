Il Grande Fratello 2023 deve ancora aprire i battenti, ma una polemica degna di nota ha già investito una concorrente. Si tratta di Giselda Torresan che, dopo l’ufficializzazione della sua partecipazione al reality, ha modificato il suo profilo Instagram.

Grande Fratello: Giselda modifica il profilo Instagram

Giselda Torresan è una delle concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. Considerata un’influencer ecologista, lavora in una fabbrica come operaia. Il fatto che prima dell’ufficializzazione della sua partecipazione al reality avesse già oltre 100mila follower aveva già fatto discutere i fan, ma adesso è successo qualcos’altro che ha ulteriormente incrementato la polemica. La ragazza ha modificato la bio del suo profilo Instagram.

Cosa ha fatto Giselda Torresan?

La Torresan ha modificato la bio del suo account IG aggiungendo la dicitura operaia a caratteri cubitali. Nello specifico, si legge:

“OPERAIA turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa. Responsabile di una colonia di gatti”.

La polemica su Giselda Torresan

Considerando la modifica del profilo Instagram, una domanda sorge spontanea: se era tanto fiera di essere “OPERAIA”, perché non l’ha specificato prima dell’ufficializzazione della sua avventura al Grande Fratello 2023? Qualche giorno fa, infatti, la sua bio recitava solo: “Outdoor adventure/love photography“. Non solo, nelle ultime ore ha messo anche in evidenza una Stories in cui si mostra dopo il turno in fabbrica.