Corruzione: De Cristofaro (Avs), 'da anni proponiamo 'legge Fratoianni'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "È devastante quello che continua a emergere in Liguria. Uno scenario che di ora in ora si fa più inquietante. Non mi esprimo sugli aspetti giudiziari, non mi competono. Ma se la grande impresa con interessi diretti legati alla pubblica amministrazione finanzia la politica, è evidente che il rischio di compromissione dei politici diventa altissimo. Se i politici sbloccano concessioni, garantiscono appalti, mettono a disposizione territorio, licenze e tutto quello che serve per ricambiare i propri finanziatori, parlare di rischio suona addirittura retorico e buonista perché il condizionamento si determina nei fatti. Sfidiamo tutta la politica sul terreno del coraggio e dell’onestà con la proposta che chiamiamo ‘Legge Fratoianni’: si vieti ogni tipo di finanziamento privato ai candidati da parte di soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. L’abbiamo depositata la prima volta nel 2014 e poi di nuovo nel 2020. Quella di oggi è quindi la terza volta. Vediamo chi ha il coraggio di osare, di bonificare il terreno sul quale cresce la mala politica. Vediamo chi condanna a chiacchiere e chi fa sul serio. Noi facciamo sul serio". Lo scrive su Facebook il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.