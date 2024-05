Enrico Mentana, a qualche giorno dalla polemica con Lilli Gruber, è diventato nonno. Il giornalista ha dato la bella notizia sui social, dando il via ad una serie di battute da parte dei fan. Ovviamente, ha replicato a tono.

Mentana diventa nonno: piovono battute sui social

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare di Enrico Mentana a causa del botta e risposta a distanza con Lilli Gruber. Dopo che La7 li ha stroncati entrambi, chiedendo loro di avere rispetto per l’azienda per cui lavorano, i due giornalisti hanno abbassato la testa e sono tornati ai rispettivi programmi. Nel frattempo, il conduttore del Tg è diventato nonno e ha condiviso sui social la bella notizia. Le battute dei fan sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

L’annuncio di Enrico Mentana

A didascalia di una foto che immortala la sala parto, Enrico Mentana ha scritto:

“Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso“.

Ad averlo reso nonno è stata la secondogenita Alice.

Mentana nonno, tra battute e repliche pungenti

Tra i commenti all’annuncio di Mentana alcuni sono esilaranti e, ovviamente, tirano in ballo la diatriba con Lilli Gruber. Dal semplice “Fosse nato alle otto e mezzo…” al pungente “C’era anche la Gruber?“. A quest’ultimo, Enrico ha replicato: “In sala travaglio però“. Qualcuno ha anche ipotizzato che il giornalista abbia annunciato di essere diventato nonno per distrarre l’attenzione dalla lite con la collega, visto che si è reso conto che il “90% delle persone sta dalla parte della Gruber”. Anche in questo caso, Enrico ha replicato in modo stizzito: “Non sai contare!”. Ovviamente, tra le tante battute ci sono anche gli auguri dei Vip, tra cui Mara Venier, Paola Saluzzi e Roberta Lanfranchi.