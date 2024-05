Carolina, figlia di Angelo Onorato, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto in auto, è convinta che il padre sia stato ucciso.

Morte Angelo Onorato, la convinzione della figlia Carolina: “Papà è stato ammazzato”

“Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato, Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l’abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio” sono le parole con cui Carolina, figlia di Angelo Onorato, ha spiegato sui social network la sua convinzione che il padre sia stato ammazzato, la stessa della madre Francesca Donato.

Morte Angelo Onorato: due ipotesi

Sono due le ipotesi che riguardano la morte di Angelo Onorato, architetto di 54 anni, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua auto. Gli uomini della squadra mobile, che conducono le indagini, parlano di omicidio o suicidio. Quest’ultima ipotesi non è presa in considerazione dalla famiglia e dagli amici dell’uomo. A trovare il suo corpo senza vita, nel suo suv, è stata la moglie Francesca Donato, dopo aver localizzato l’auto tramite il gps dello smartphone. La donna avrebbe detto subito che “gliel’hanno ammazzato”.