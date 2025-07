Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffiette: la richiesta del pm

Lo scorso 11 di ottobre, il 31enne Manuel Mastrapasqua è stato ucciso a coltellate a Rozzano dal 20enne Daniele Rezza per un paio di cuffiette wireless. Ecco la richiesta del pm durante l’udienza di oggi.

Era l’11 ottobre del 2024 quando Daniele Rezza, 20 anni, ha ucciso a coltellate Manuel Mastrapasqua, 31 anni, a Rozzano, Milano.

Il motivo? Un paio di cuffiette wireless da pochi euro. Nell’udienza di oggi, mercoledì 2 luglio 2025, in aula è stato fatto ascoltare l’audio degli ultimi momenti di vita del 31enne, il quale stava inviando un vocale alla propria fidanzata, prima di essere ucciso. La madre, il fratello e la fidanzata hanno preferito uscire dall’aula, solamente la sorella è rimasta ad ascoltare la registrazione.

La Procura di Milano ha chiesto di condannare a vent’anni di carcere Daniele Rezza, per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua. La Procura ha inoltre chiesto di escludere tutte le aggravanti che gli venivano contestate e di riconoscere le attenuanti generiche. Il verdetto è atteso oggi verso le ore 17.00. L’avvocata della famiglia della vittima, Roberta Minotti, ha detto in aula che i vent’anni richiesti dal pm non siano giustizia.