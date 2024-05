Ospite a Verissimo, Costantino Vitagliato ha parlato della sua malattia: “Stiamo provando una nuova cura ch pare funzionare. Le persone prima mi credevano morto, ma gli amici sono sempre rimasti accanto a me”.

Costantino Vitagliano parla della sua malattia a Verissimo

Dopo tanti mesi di assenza dalla tv, l’ex tronista di Uomini e e Donne Costantino Vitagliano ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato della sua malattia e del suo stato di salute.

Qualche tempo fa aveva scoperto di essere affetto da una malattia rara che nemmeno i medici sapevano come gestire.

Ora invece dalle sue dichiarazioni sembra che le cose vadan meglio: “Stiamo provando una cura che sembra funzionare al momento e di questo sono molto grato, speriamo vada tutto per il meglio. Non mi devo operare, il dottore mi ha rassicurato e sto calando le dosi di cortisone che mi dava degli up and down che non riuscivo a gestire i miei stati d’animo. Ora, ho anche iniziato ad allenarmi di nuovo, ho ripreso 7 chili e ne ho persi 20. Quando sono tornato a casa dall’ospedale e mi sono guardato allo specchio non mi riconoscevo più. Ho provato tante cure e i dottori mi dicevano “proviamo”, nemmeno loro sapevano se avrebbe funzionato o meno. Ero davvero ansioso, ora, invece, dormo, prima no“.