Alessandra sul concerto del cugino Giovanni Allevi: "A Pescara non sentivo volare una mosca. Le persone erano tutte in silenzio travolte da questa energia positiva che lui riesce a trasmetterti, una pace e una serenità che davvero ti avvolgono".

Alessandra Allevi, nota maestra di sci, può vantare un cugino altrettanto conosciuto in un’altra arte: il pianoforte. Stiamo parlando, ovviamente, di Giovanni Allevi, reduce dal suo ultimo concerto tenutosi ad Ascoli. Il pubblico è rimasto commosso durante l’esibizione del musicista, che come sempre, ha fatto molti proseliti. Intervistata dal Resto del Carlino, Alessandra ha avuto modo di spendere non poche parole di apprezzamento nei confronti di Giovanni.

Giovanni Allevi, la cugina: “Una specie di angelo”

Alessandra Allevi ha descritto così il cugino Giovanni: “Ho spesso pensato che sia diventato in realtà una specie di “angelo” che è rimasto sulla terra per rassicurare chi soffre, chi ha una malattia, chi sembra non avere più speranze”.

Il concerto a Pescara

Alessandra ha poi parlato della sua esperienza al concerto di Giovanni svoltosi a Pescara: “Ho pianto sempre. Alla fine sono andata a salutarlo e l’ho visto stanco, ma mi ha trasmesso lo stesso una energia incredibile”. La donna ha proseguito: “A Pescara non sentivo volare una mosca. Le persone erano tutte in silenzio travolte da questa energia positiva che lui riesce a trasmetterti, una pace e una serenità che davvero ti avvolgono”.

Il team con il suo collaboratore

Giovanni sembra essere inoltre molto in confidenza con il suo collaboratore, con cui ha organizzato il concerto ad Ascoli svoltosi lo scorso 25 maggio. Alessandra ha specificato al riguardo : “Giovanni gli ha raccontato quando si sedeva sui gradini di Palazzo dei Capitani a pensare, a scrivere musica o anche solo a vedere gli altri che passeggiavano”.