Nella casa del GF sono esplose le dinamiche all’improvviso. Nelle ultime ore, Heidi Baci si è detta infuriata con Valentina Modini a causa di Vittorio Menozzi.

GF: Heidi infuriata con Valentina per Vittorio

Sfogandosi con Samira Lui, Heidi Baci ha confessato di essere delusa da Valentina Modini. Di mezzo, ovviamente, c’è Vittorio Menozzi. La concorrente abruzzese, che nella notte appena passata ha avuto una discussione con Massimiliano proprio a causa del modello, sostiene che la compagna d’avventura si sia allontanata da lei all’improvviso.

Lo sfogo di Heidi su Valentina e Vittorio

Heidi ha ammesso che Valentina non le ha mai chiesto nulla dei problemi che nei giorni scorsi sono nati tra lei e Vittorio. Eppure, l’ha vista più volte andare a consolare Menozzi. In sostanza, la Baci è infuriata con lei perché non le ha mai chiesto come stesse. Ha dichiarato:

“Non mi tengo le cose dentro, semplicemente ignoro e vedo fino a che punto arriva. E poi, sai perché non ci parlo? Perché è come se dessi importanza a Vittorio. Sembra che mi sia ingelosita. Io sarei andata da me per chiedere quale fosse la situazione tra noi. Mi sarei fatta lo scrupolo. Non per qualcosa, però… Se l’è fatto più Anita lo scrupolo”.

GF: Heidi è gelosa di Vittorio?

Samira Lui ha ascoltato lo sfogo di Heidi, poi le ha consigliato di parlarne con Valentina. La Baci, però, crede che se lo facesse dimostrerebbe di essere gelosa di Vittorio, cosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. Alla fine della fiera, la concorrente abruzzese ha capito che l’unica soluzione è parlare dei suoi dubbi con la diretta interessata. Al momento, non ha ancora avuto un confronto con lei: probabilmente, sta aspettando la diretta del GF.