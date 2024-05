Giro d’Italia: vince Pogacar

Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia, confermando il suo talento straordinario. La corsa si è conclusa con l’ultima tappa ai Fori Imperiali di Roma, dove Pogacar ha celebrato la sua vittoria finale.

Merlier batte Milan nella volata finale

Nell’ultima tappa, il belga Tim Merlier ha superato Jonathan Milan in una volata mozzafiato, aggiudicandosi così lo sprint conclusivo. Merlier ha dimostrato grande velocità e resistenza, beffando Milan proprio sul traguardo. Il traguardo ai Fori Imperiali ha visto una folla entusiasta accogliere i corridori.

Supporto internazionale per Pogacar

Diversi tifosi sloveni hanno sventolato le loro bandiere lungo il percorso, celebrando il dominio di Pogacar in questa edizione del Giro d’Italia. La presenza dei fan sloveni ha creato un’atmosfera di festa, rendendo omaggio al loro connazionale che ha conquistato uno dei trofei più prestigiosi del ciclismo internazionale. I cori e gli applausi non si sono fermati un attimo, accompagnando Pogacar in ogni chilometro dell’ultima tappa. La vittoria di Pogacar è stata accolta con grande entusiasmo non solo dai suoi connazionali, ma anche dagli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Questo trionfo ha ulteriormente sottolineato il suo status di stella emergente nel mondo del ciclismo, consolidando la sua reputazione come uno dei più promettenti e talentuosi ciclisti della sua generazione.