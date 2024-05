Quattro persone sono rimaste ferite dopo un attacco con un coltello avvenuto nella metropolitana di Lione.

L’intervento della polizia e la reazione delle autorità

L’aggressore, un uomo di 27 anni di origine marocchina, è stato fermato dalle autorità subito dopo l’incidente. Le ferite riportate dalle vittime non sono gravi: due persone sono state colpite all’addome e sono in condizioni serie ma stabili, mentre gli altri due hanno subito lesioni alle braccia. Una donna che ha assistito alla scena è stata portata in ospedale in stato di shock. La prefettura di Lione ha rilasciato un comunicato precisando che nessuna delle vittime è in pericolo di vita. Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso, mentre gli altri due hanno riportato ferite meno gravi.

Comportamento sospetto e arresto dell’aggressore

L’aggressore, incensurato, aveva già ricevuto cure psichiatriche in passato. Al momento, la procura antiterrorismo non è stata coinvolta nelle indagini, mentre la polizia criminale ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. L’attacco è avvenuto in un vagone tra le stazioni Oullins e Charpennes. Testimoni hanno riferito che l’aggressore era stato notato per il suo comportamento strano sui marciapiedi della metropolitana prima dell’incidente. Al momento dell’attacco, il vagone era pieno di passeggeri. Subito dopo l’aggressione, l’uomo ha tentato di liberarsi del coltello, che è stato poi trovato in suo possesso insieme al passaporto.