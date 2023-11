Lione, donna ebrea pugnalata nella sua abitazione: sulla porta è stata incisa una svastica

Nel pomeriggio di sabato 4 novembre, una donna sulla trentina è stata aggredita con due coltellate che le sono state inferte all’addome. Il fatto è avvenuto nell’abitazione della donna, situata nel tredicesimo arrondissement di Lione, nel quartiere di Monluc. Stando a quanto riporta la testata francese “Le Parisien” l’arma del delitto è stata ritrovata nell’abitazione. Ad emergere è stata però soprattutto la svastica che è stata incisa sulla porta.

Lione, donna ebrea pugnalata nella sua abitazione: non è in pericolo di vita

Una fonte della polizia che è stata interpellata dall’AFP ha spiegato che l’episodio risale alle 13.15 del pomeriggio, ma per ciò che riguarda il simbolo che è stato inciso nella porta, non è possibile stabilire quando sarebbe stato fatto. Ad ogni modo, la donna è stata per fortuna ferita solo superficialmente e non sarebbe dunque in pericolo di vita. L’avvocato della vittima, Stephane Drai, ha dichiarato a BFMTV che “La persona ha aperto la porta e l’aggressore le ha semplicemente detto ‘Buongiorno’ per poterla attaccare due volte con un coltello”.

Aperta un’inchiesta per tentato omicidio

Si sta cercando intanto l’aggressore che era vestito di scuro e con il viso coperto da una maschera. Sulla vicenda sono state avviate le indagini. Gli investigatori stanno ricercando delle informazioni o delle testimonianze anche grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza. il sindaco di Lione, Gregory Doucet in un post su X ha dedicato un pensiero alla donna: “Sulla porta di casa sua è stata trovata un’iscrizione antisemita. Una simile ondata di violenza è indicibile. Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari”.