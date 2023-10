Durante l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti. Secondo voci di corridoio sono tutti Vip: ecco chi sono.

Grande Fratello, nuovi concorrenti in arrivo: chi sono?

Considerando che il cast del Grande Fratello 2023 non riesce a catturare l’attenzione del pubblico, Alfonso Signorini e il suo staff hanno deciso di buttare in Casa nuovi concorrenti. L’annuncio è arrivato dal conduttore stesso nel corso dell’ultima diretta: lunedì 16 ottobre nuovi personaggi, tutti Vip, proveranno a risollevare le sorti del reality. Chi sono?

I nuovi concorrenti del Grande Fratello

Il primo nome non poteva che essere quello di Jane Alexander. L’attrice, dopo essere entrata al Grande Fratello per il confronto con Beatrice Luzzi, ha ricevuto la proposta in diretta tv da Signorini in persona. Un secondo nome, ormai certo dall’inizio del programma, è Giampiero Mughini, che ha ritardato il suo ingresso a causa di problemi di salute. Terzo ingresso è quello della cantante Rosanna Fratello, anticipato tempo fa da Dagospia e Davide Maggio.

I nuovi concorrenti riusciranno a risollevare il Grande Fratello?

“E vi aspettiamo con la puntata di lunedì. Non potete perderla. Vi dico solo che ci saranno altri ingressi, dei nuovi concorrenti e molte altre sorprese“, ha annunciato Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. I nuovi Vip riusciranno a risollevare le sorti del reality? Con estrema onestà, se i nomi fossero solo quelli annunciati sopra, sembra assai improbabile.