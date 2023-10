GF, Signorini difende Beatrice Luzzi e Garibaldi: "Allora Briatore e le ventenni?"

I concorrenti del Grande Fratello hanno dimostrato di non credere nella storia che sta nascendo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, e sulla questione è intervenuto Alfonso Signorini.

Signorini difende Beatrice Luzzi e Garibaldi

Il sempre maggior interesse tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa del GF sembra aver allarmato Alfonso Signorini che, nelle ultime ore, ha preso le difese della neocoppia affermando: “Non capisco perché per Beatrice, che è una signora più grande, e Giuseppe si parli di storia surreale e a nessuno venga in mente di dire la stessa cosa ai vari Flavio Briatore che stanno con ragazze di vent’anni. Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi che ha forse trent’anni meno di lui, qualcuno dice che si tratta di un rapporto surreale? Perché con Beatrice e Giuseppe lo si dice?”.

Alle sue parole si è unita anche l’opinionista Cesara Buonamici che, a quanto pare, è più che d’accordo con il volto tv. “Mi fate venire in mente il presidente Macron e la sua compagna. Siete una coppia, state bene insieme, che importa chi è preso di più e chi di meno? Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere”, ha chiosato l’opinionista. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?