Una orribile scoperta nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio, a Reggio Calabria: il corpo di una neonata morta è stato trovato in una busta di plastica, all’interno di uno zaino, da un pescatore.

Corpo della neonata morta

Il cadavere della neonata, probabilmente di origini straniere e partorita da poco tempo, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Attorno alle 9 del mattino un pescatore ha trovato il corpo senza vita. Immediati sono stati i soccorsi, scattati dopo la chiamata del pescatore, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertarne la morte.

In questo momento non ci sono certezze e la Polizia è stata incaricata di svolgere le indagini e i rilievi del caso. Lo zaino non era bagnato e si pensa che sia stato portato in quel preciso punto via terra.

Le prime indagini dopo il ritrovamento del corpo

La Procura e la Polizia dovranno capire se la neonata è deceduta durante il parto ed è stata abbandonata già esanime o se la morte sia avvenuta per soffocamento a causa delle modalità in cui è stata abbandonata: le prossime ore saranno decisive per capire se aprire un’inchiesta per occultamento di cadavere o per omicidio.

La squadra mobile di Reggio Calabria sta, inoltre, verificando se nella zona ci sono telecamere, importanti per le indagini.