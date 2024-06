Ue: Orsini, 'politica industriale antindustriale non ha senso, industria va rimessa al centro'

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – "Non è possibile pensare a una politica industriale europea anti-industriale; noi abbiamo bisogno di rimettere al centro l’industria". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all'assemblea generale di Confindustria Varese.

"Voglio ricordare che nel 2018, su tre aziende, due si dichiaravano vicino all’ambiente -sottolinea Orsini-; nel 2021, sul riciclo, noi siamo stati capitani di Europa. La verità è che il costo della decarbonizzazione, pari a circa 1000 miliardi, in una transizione che deve essere ancora monitorata, ci ha messo spesso in difficoltà, come nel caso del packaging e degli imballaggi". Poi Orsini cita lo stop al motore: "Lo stop al motore endotermico nel 2035 non può essere -dice strappando gli applausi della platea degli industriali-. Lo stiamo dicendo con forza, per un motivo molto semplice, cioè la filiera di 70.000 addetti nostri".

"La via -aggiunge- non è eliminare le tecnologie, la via è salvaguardare i know-how dei Paesi e soprattutto rimettere al centro la neutralità tecnologica, ricordando che l’Europa inquina il 9% generando un 15% di Pil mondiale. Quindi se noi non siamo competitivi con il mondo, con una geopolitica che sta cambiando, con qualcheduno che sta provando anche a stringere i confini, io credo che la via non sia quella".