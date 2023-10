GF, Heidi Baci: il padre non le ha consentito il rientro in Casa

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Heidi Baci avrebbe voluto proseguire la sua avventura al GF, ma il padre non le ha consentito di tornare in Casa.

GF: il padre di Heidi non ha consentito il rientro in Casa

Durante l’ultima puntata del GF, Heidi Baci ha ricevuto una sorpresa da parte del padre. L’uomo è entrato in Casa per portarla via dal gioco ed è riuscito nel suo intento. Dopo il confronto con il genitore, la gieffina è finita in lacrime e ha ottenuto dalla parte della produzione la possibilità di un altro incontro con lui lontano dalle telecamere. E’ in questo momento che l’uomo le avrebbe impedito di tornare in Casa.

L’indiscrezione sul padre di Heidi Baci

Stando ad un’indiscrezione lanciata dalla pagina Twitter Agent Beast, Heidi avrebbe voluto proseguire la sua avventura al GF, ma il padre avrebbe impedito il suo rientro in Casa. Si legge:

“La ragione del mancato ritorno di Heidi è da attribuire alla decisione categorica del padre che ne sconsente assolutamente il rientro”.

Heidi Baci: tornerà nello studio del GF?

In effetti, l’indiscrezione lanciata da Agent Beast potrebbe corrispondere a verità, visto che Heidi è entrata in Confessionale per parlare con il padre e non ne è più uscita, neanche per salutare i suoi compagni d’avventura. A questo punto, la domanda sorge spontanea: la Baci sarà ospite in studio durante le dirette? Al momento non è dato saperlo.