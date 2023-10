I genitori di Heidi Baci sono seriamente preoccupati per la figlia. Sui social è apparso un messaggio della madre, che si scaglia contro Massimiliano Varrese e la produzione del GF.

Dopo che nell’ultima puntata del GF Heidi Baci ha ammesso di essere interessata a Massimiliano Varrese, sui social è comparso un messaggio dei genitori. Una ragazza di nome Azzurra ha condiviso una chat tra lei e la madre della concorrente. La signora ha ammesso di essere molto preoccupata per la figlia, anche perché gli autori non le permettono di comunicare con lei.

Sul messaggio dei genitori di Heidi si legge:

Stando a quanto si legge, i genitori della Baci sono preoccupati dall’avvicinamento tra la figlia e Varrese. Hanno provato a contattare il GF per un confronto, ma non hanno ricevuto risposta positiva.

Il messaggio dei genitori di Heidi si conclude così:

“Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo“.