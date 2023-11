Grande Fratello, i fan stanno dalla parte di Beatrice Luzzi e prendono le distanze da Garibaldi: ecco come

Potrebbe non esserci più alcuna possibilità di riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e i fan lo hanno dimostrato prendendo le distanze da quest'ultimo.

La coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stata una di quelle che ha fatto maggiormente parlare in questa edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura tra i due che, pare non essere più ricucibile, molti spettatori e fan dell’attrice hanno scelto da che parte stare, specie dopo l’appello lanciato da parte della stessa Luzzi di non voler più ricevere aerei a sostegno della coppia ed è così che già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un aereo molto particolare.

Grande Fratello, i fan stanno dalla parte di Beatrice Luzzi e prendono le

distanze da Giuseppe Garibaldi

Molti fan hanno scelto di supportare Beatrice Luzzi, soprattutto dopo alcuni comportamenti tenuti da Giuseppe Garibaldi che sono stati molto criticati. Questo avrebbe portato un nutrito gruppo di persone ad inviare un messaggio via aereo che recita così: “Bea solo con te #ExBeaBaldi”. A ciò è anche seguita una raccolta fondi volta finanziare l’invio di questo messaggio.

Beatrice Luzzi: “Non spendete più un euro per me e Giuseppe”

Cosa succederà a questo punto? Quello che è certo è che i fan hanno recepito il messaggio che Beatrice Luzzi aveva lanciato nei giorni scorsi dopo che le era stato inviato un nuovo aereo a sostegno dei “Beabaldi”: “Vi prego, io vi sono tanto grata, ma non voglio che spendiate più un euro per me e Giuseppe”.