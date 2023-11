Grande Fratello, niente Olimpiadi di Parigi nel 2024 per Schwazer: l'annuncio

Si sono spente le speranze per Alex Schwazer. Il marciatore non potrà staccare il pass per Parigi 2024.

L’atleta e ora inquilino della casa del Grande Fratello, Alex Schwazer, non potrà staccare il pass per le olimpiadi di Parigi che si svolgeranno nel 2024. L’Agenzia Mondiale Antidoping non ha fatto alcuno sconto, spegnendo così ogni speranza di giocarsi anche solo una medaglia che manca da troppo tempo. L’annuncio è stato fatto durante la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 16 novembre.

Alex Schwazer non prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi del 2024: l’annuncio

Il marciatore, in un discorso fatto con il cuore in mano, ha dichiarato di non avere rimpianti. Nei prossimi giorni si pronuncerà su una eventuale permanenza o meno all’interno della casa, ma questo non gli impedirà di andare avanti nel percorso, almeno in questa puntata: “Non è stata favorevole. Sono dispiaciuto, questa decisione è sbagliata perché non è una decisione presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Sono qui da 10 settimane con voi, ho sempre dato il massimo. Mia moglie e i bimbi sono sempre presenti nel pensiero. Di rimpianti non ne ho…”.

La moglie di Schwazer: “A luglio tornerai ad essere un atleta”

Nella diretta è intervenuta anche la moglie di Alex Schwazer, Kathrin Freund. Quest’ultima ha fatto sentire al marito tutta la sua vicinanza: “Mi dispiace tantissimo proviamo a pensare al futuro come abbiamo sempre fatto, a luglio dell’anno prossimo sei un atleta, tornerai ad essere un atleta, sei tu a scegliere le gare in cui ti guarderanno i bambini. I bambini sono orgogliosi sempre di vederti in gara, ti seguiamo sempre, vediamo come ti alleni, tutti ti vogliono bene, sei un esempio per tanta gente che subisce ingiustizie come te e non mollano, sei tu a decidere quando finisce la tua carriera sportiva, nessun altro al tuo posto, qualsiasi scelta tu voglia fare per il tuo futuro, la tua famiglia sarà sempre al tuo fianco”.