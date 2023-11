Perla e Greta continuano a discutere e ormai molti guardano il Grande Fratello principalmente per spiare cosa succede in questa sorta di triangolo amoroso con Mirko.

Da Temptation Island al Grande Fratello, i battibecchi del triangolo composto da Mirko, Perla e Greta non finiscono. Dopo il termine della relazione con Perla Vatiero e il tira e molla con Greta Rossetti, Mirko ora è nella casa più spiata d’Italia ma le discussioni continuano.

Grande Fratello: Perla replica alle parole di Greta

Ormai conosciamo tutti la coppia composta da Mirko e Greta, famoso infatti il loro confronto pochi giorni fa fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello, dove lui è concorrente. La ragazza, sebbene ex fidanzata, è rimasta male di alcuni atteggiamenti che lui ha avuto nei confronti dell’inquilina Angelica, con cui ha avuto un confronto.

Ci sono state parole dure anche per l’ex ragazza Perla Vatiero ma quest’ultima non è stata di certo zitta. Accusata di rovinare questa storia d’amore, ha replicato che se non ci fosse stata Greta probabilmente lei e Mirko starebbero ancora insieme.

Grande Fratello: il confronto fra Perla e Greta

A creare più scompiglio su tutta questa situazione ingarbugliata, ci ha pensato il Grande Fratello scegliendo proprio Perla come nuova concorrente, anche se l’entrata è stata rimandata perché la ragazza ha contratto il Covid.

Che il loro rapporto sia molto profondo è apparso chiaro ai telespettatori, infatti i due hanno avuto un confronto dove hanno speso l’uno per l’altra parole bellissime e dolci, che lasciano trasparire l’affetto reciproco che li lega.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo ingresso nella casa? Come la prenderà Greta? Non ci resta che attendere questo momento.