Caos in Mediaset: perché Grande Fratello non va in onda stasera 15 novembre? Il motivo del rinvio di Io Canto Generation.

Cambio di programma per Grande Fratello: perché il reality non va in onda stasera, 15 novembre? Dopo la decisione di Mediaset di annullare il debutto di Io Canto Generation, lo show di Alfonso Signorini ritornerà sul piccolo schermo con il secondo appuntamento della settimana regolarmente di giovedì. Cosa è successo?

Grande Fratello, perché non va in onda stasera?

A poche ore dalla messa in onda, salta la seconda messa in onda del Grande Fratello. In occasione della puntata di lunedì 13 novembre, Alfonso Signorini aveva comunicato ai telespettatori che la seconda diretta settimanale del reality sarebbe stata trasmessa in prima serata mercoledì 15 anziché giovedì 16. Lo spostamento era dovuto al debutto di Io Canto Generation ossia il talent show dedicato ai giovanissimi.

Stando a quanto riportato sul sito Davide Maggio, tuttavia, proprio il debutto del format condotto da Gerry Scotti è stato improvvisamente cancellato a poco più di 24 ore dalla diffusione su Canale5.

Il rinvio di Io Canto Generation

A seguito della brusca battuta d’arresto che ha riguardato Io Canto Generation, Grande Fratello tornerà regolarmente con la seconda puntata settimanale il prossimo giovedì 16 novembre. Per quanto riguarda la programmazione di mercoledì 15, invece, in prima serata verrà trasmesso Il Gladiatore, film con protagonista Russel Crowe.

Intanto, per quanto riguarda il talent di Gerry Scotti, quello appena annunciato rappresenta l’ennesimo rinvio (è il terzo consecutivo). Pare che, in quest’ultimo caso, la decisione sia stata presa per evitare lo scontro diretto tra il debutto del format e le ATP Finals 2023–Torino ossia il campionato di tennis su Rai2.