Stipendio da capogiro per Pino Insegno in Rai: “Un milione di euro per due ...

Stipendio da capogiro per Pino Insegno in Rai: “Un milione di euro per due ...

Per i prossimi due anni, Pino Insegno riceverà dalla Rai uno stipendio da capogiro: si tratta di una cifra a sei zeri. Quanto guadagnerà?

Svelato lo stipendio che Pino Insegno guadagnerà in Rai per i prossimi due anni. Il conduttore e doppiatore percepirà una cifra da capogiro a sei zeri.

Qual è lo stipendio di Pino Insegno in Rai? Svelato l’importo

Pino Insegno, nonostante gli sia stato negato di approdare al timone de L’Eredità, continuerà comunque ad avere un posto in Rai passando, prima, a un programma in radio e, poi, tornando alla conduzione di Reazione a Catena. Pare, infatti, che Marco Liorni condurrà L’Eredità per consentire al collega di tornare a Reazione a Catena.

Mentre il doppiatore sta cercando di farsi strada a spallate negli ambienti di Viale Mazzini alla ricerca di un “posto suo”, è stato svelato quale sarà lo stipendio che percepirà nel prossimo futuro. Si tratta di una cifra da capogiro a sei zeri.

Stando alle indiscrezioni sinora diffuse, Insegno guadagnerà un milione di euro per due anni. Tempestato dalle domande dei giornalisti, l’agente del conduttore non ha smentito la notizia, asserendo che si tratti di “una cifra al di sotto del compenso di Amadeus”.

L’indiscrezione

L’ammontare dello stipendio del conduttore, reduce dalla catastrofe de Il mercante in fiera che giungerà al termine a dicembre e in attesa di approdare a Reazione a Catena in estate, è stato svelato da Domani.

“Oltre un milione di euro in due anni. Sarebbe questa la cifra negoziata da Pino Insegno con la Rai, secondo diverse fonti che conoscono i dettagli della trattativa. Si tratta di una cifra ‘al di sotto del compenso di Amadeus’, come dice l’agente di Insegno, Diego Righini, che comunque non smentisce i numeri”, si legge su Domani.