Europee: Renzi, 'truffa candidarsi e non andare per non lasciare posticino comodo'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "Chi si candida alle Europee, se viene eletto, deve andare al Parlamento europeo. Dov'è la novità? Qual è la grande rivelazione? Se ti candidi per andare in Europa perché pensi che sia messa male e che abbia bisogno di una svolta, non è che prendi i voti e poi scappi. Tutti gli altri -Meloni, Tajani, Schlein e Calenda- dicono: noi ci candidiamo, però se eletti non ci andiamo. Per me questo modo di fare è una truffa". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ai microfoni di Rtl 102.5.

"Io dico: 'siccome penso che l'Europa sia messa davvero male e che ci sia bisogno degli Stati Uniti d'Europa, io mi candido'. Se vengo eletto, lo so che costa fatica ma devo lasciare il mio bel posticino comodo al Senato e andare in Europa a lottare per l'Italia. Non è che sono strano io, sono loro che vanno contromano. È assurdo che ti candidi e poi non hai il coraggio di lasciare il posto", rimarca l'ex premier.