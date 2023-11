L’esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de “L’eredità”, storico game show della Rai che ha superato i vent’anni dalla prima messa in onda, sta diventando già un caso. Questa volta a intervenire sulla questione è Diego Righini, manager del conduttore che, interpellato da Adnkronos, si è espresso sulla decisione portata avanti da Banijay, società che produce il programma.

Pino Insegno, il conduttore va a “Reazione a Catena”? Parla il manager

Righini, nel commentare la notizia del mancato approdo di Insegno a “L’eredità”, ha osservato: “La Rai oggi ci ha prospettato l’esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de “L’Eredità”, una cosa che ci è dispiaciuta molto”. Insegno, attualmente sta conducendo “Il mercante in fiera”, ottenendo tuttavia una media del 2% di share, deludente sul piano degli ascolti. Il manager ha tuttavia tenuto a fare una precisazione vale a dire che né da Rai né da Banijay ha ricevuto comunicazioni nel merito.

La controproposta fatta al direttore del Daytime, Mellone: “Se Rai non accetta ci saranno conseguenze”

Nel frattempo – riporta Leggo.it – è stato fissato un incontro tra Pino Insegno, il manager Righini e il direttore della fascia Daytime, Mellone. Righini ha spiegato che a quest’ultimo è stata fatta una controproposta “che prevede un’attività di Pino in Rai tra gennaio e maggio e poi la conduzione di “Reazione a Catena” da giugno a dicembre 2024. Se la Rai accetterà questa nostra proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l’immagine di Pino Insegno”.

Da lì infine una considerazione su ciò che potrebbe portare Insegno a condurre nuovamente “Reazione a Catena”: “L’accetteremmo perché è il programma che Pino ha condotto dal 2010 al 2013 e con il quale ha raggiunto il record d’ascolto del 34% di share”.