I concorrenti del GF, per volere degli autori, sono diventati attori. Divisi in due gruppi, sono guidati rispettivamente da Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. La prova, neanche a dirlo, ha riacceso i vecchi attriti tra la Regina di Cuori e il suo collega.

GF, Beatrice contro Varrese: le accuse

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono stati scelti dal GF come capigruppo di una sfida di creatività attoriale. La squadra della Regina di Cuori è formata da: Fiordaliso, Greta, Marco, Stefano, Marco, Sergio, Vittorio e Rosy. Max, invece, ha tutti gli altri. L’atteggiamento che i due attori hanno avuto con i compagni è stato completamente diverso.

GF: le critiche di Beatrice a Varrese

Beatrice, resasi conto dell’atteggiamento di Varrese con i suoi allievi, ha esclamato:

“Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta”.

In effetti, la Luzzi non ha tutti i torti: Massimiliano sembra impegnato a girare una pellicola da Oscar. Non si rende conto che si tratta di un corto del GF.

GF: Beatrice svela un dettaglio su Varrese

Chiacchierando con Vittorio, Beatrice ha svelato un altro dettaglio su Varrese:

“A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito. E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte“.

Come la prenderà Massimiliano? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF.