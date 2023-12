Durante l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha fatto capire che Massimiliano Varrese le ha confessato di essere attratto da lei. L’attore ha negato, ma un video tirato fuori dai fan lo sbugiarda.

“Posso dire una cosa su Massimiliano? Vorrei di una cosa che lo riguarda“, ha chiesto Beatrice Luzzi ad Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del GF. Il conduttore non le ha dato la parola, ma l’attrice, appena si sono spenti i riflettori, ha vuotato il sacco. Ha svelato:

“Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”.

Varrese, ovviamente, ha negato di aver ammesso di essere attratto da Beatrice. I fan più attenti, però, l’hanno prontamente sbugiardato.

Nel video che lo sbugiarda, Massimiliano dichiara:

“Io a volte sono stato attratto da te. Sì è vero perché c’è questa attrazione. Soprattutto quando ci siamo conosciuti meglio. Perché comunque tu sei una donna che attrae molto e se uno ti guarda in un altro modo è normale essere attratti. Avremmo potuto avere una storia io e te. Non pensi che potrebbe esserci stata una relazione ?”.

Beatrice, dopo qualche minuto di silenzio, si è limitata a replicare: “Sì poteva anche succedere”.

Varrese, nonostante il video lo inchiodi, ha continuato a negare di essere attratto da Beatrice. Non solo, sfogandosi con Anita Olivieri, ha sottolineato di essere infastidito dalla tesi della Luzzi. L’attore ha tuonato:

“Sta dicendo delle cose su di me che lasciamo perdere. Ha detto che io dicevo stamani che mi volevo fidanzare con lei e che poi in puntata l’ho attaccata. Va a dire in giro che io stamani dicevo che ero attratto e mi volevo fidanzare con lei”.