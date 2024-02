Nuova polemica tra i fan del GF. Al centro della scena c’è Beatrice Luzzi che, a detta di alcuni telespettatori, ha pronunciato frasi discutibili sulla maternità. In realtà, l’attrice ha semplicemente espresso il suo pensiero.

GF: Beatrice nella polemica per le frasi sulla maternità

Ancora una polemica tra i fan del GF. Mentre alcuni seguaci sono impegnati ad asfaltare Vittorio Menozzi per una confessione fatta a Greta Rossetti, altri sono concentrati su Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha pronunciato alcune frasi sulla maternità e a molti non sono piaciute.

Cosa ha detto Beatrice sulla maternità?

Mamma di Elia e Valentino, Beatrice Luzzi ha parlato dei suoi parti con alcuni compagni del GF. Ha dichiarato:

“Il cesareo è veramente innaturale sia per il bimbo che per la mamma. Anche i bimbi che non hanno passato l’utero è come se non avessero avuto l’arrivo alla vita. Un’altra cosa di cui mi sono pentita è l’epidurale, una specie di anestesia che ti fanno più o meno dal midollo osseo per sentire meno doloro. Senti meno dolore ma hai meno controllo ed è più pericolosa”.

Neanche a dirlo, queste frasi sulla maternità hanno alzato un polverone.

GF: i fan divisi dalle frasi sulla maternità

Mentre alcuni fan del GF hanno compreso le frasi sulla maternità di Beatrice, altri hanno colto la palla al balzo per attaccarla. In realtà, la Luzzi non ha fatto altro che esprimere il proprio pensiero. Si può essere condannati per questo?