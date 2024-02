Lo scorso venerdì 2 febbraio, arrivati dei medici sanitari nella casa del Grande Fratello per soccorrere Giuseppe Garibaldi, colto da un malore.

Il malore di Giuseppe Garibaldi e l’arrivo dei soccorsi

Il giovane calabrese è stato colto da un malore che lo ha costretto ad allontanarsi dalla casa di Cinecittà. L’arrivo immediato di un’ambulanza nei pressi della Casa di Cinecittà, preleva Garibaldi per portarlo in ospedale per tutti gli aggiornamenti.

Il malore di Giuseppe Garibaldi e i video di quel momento

Un malore improvviso che ha destato preoccupazione nella casa del GF e in tutti i fan. Sui social sono state diffuse le clip di quel momento drammatico, in apprensione i fan per capire cos’è successo al giovane bidello calabrese.

L’audio della diretta per un momento viene staccato e le immagini interrotte, mostrando a lungo la piscina in giardino. Pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi, Garibaldi viene prelevato dall’ambulanza, come si evince dai filmati diventati virali, nei quali si sente il suono della sirena in sottofondo.

C’è ancora il massimo riserbo da parte della produzione, i coinquilini attendono aggiornamenti e notizie sulla salute del ragazzo.

La preoccupazione dei familiari per il malore di Giuseppe Garibaldi avvenuto venerdì

Il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, è intervenuto sui social per tranquillizzare tutti dopo i video del malore: