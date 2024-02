Il collaboratore scolastico ha accusato un malore nella giornata di ieri, lasciando sulle spine i fan e i concorrenti della Casa.

Grande Fratello, come sta Garibaldi

Ieri sera il gieffino non si è sentito bene ed è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. Il 30enne ha lasciato temporaneamente la Casa per degli accertamenti. I suoi compagni non hanno tuttavia nascosto la propria preoccupazione. Solo ora la produzione ha deciso di rompere il silenzio e fornire un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Il comunicato

Il Grande Fratello ha condiviso la notizia attraverso i canali ufficiali, spiegando che il ragazzo si sta ancora sottoponendo ad alcuni esami approfonditi, ma che le sue condizioni sembrano essere stabili. Il comunicato ha quindi permesso di tirare un sospiro di sollievo nella Casa e fuori, confermando che Giuseppe Garibaldi sta bene e sarà dimesso a breve.

Il malore improvviso

Durante la trasmissione, in diretta in prima serata su Canale 5, si è levato un urlo: “Non toccategli il cuore!” e “Chiamate il GF!”. Nella Casa più spiata d’Italia si sono susseguiti momenti di grande trepidazione, finché non è stato chiaro che Garibaldi si era sentito male. Dalle ricostruzioni il giovane non sembrava tuttavia aver manifestato alcun malessere nelle ore precedenti.