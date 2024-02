Il corpo del 76enne si trovava all’interno del suo appartamento sito in un condominio di Roma. L’uomo era scoparso da mesi, e già tempo fa i carabinieri avevano fatto un sopralluogo nella casa, ma non erano potuti entrare.

Anziano trovato morto in casa: il caso di Roma

All’interno della proprietà non entrava nessuno da tempo, perché l’unico parente con cui l’anziano si sentiva ancora (sepppur saltuariamente) viveva a Frosinone. Da luglio ormai, l’uomo non pagava più il suo condominio e tantissime erano state le segnalazioni. Gli agenti si erano recati a casa sua, ma non avendo riscontrato particolari evidenze non erano potuti entrare. La settimana scorsa anche ‘Chi l’Ha visto?‘ si era occupato del caso, parlando della scomparsa dell’ex insegnante.

Anziano trovato morto in casa: le indagini

Nel pomeriggio del 2 febbraio, i carabinieri sono tornati a bussare alla porta dell’uomo e non ricevendo risposta si sono allarmati. Gli agenti hanno trovato una finestra aperta e sono entrati in casa passando dall’esterno. Poco dopo la macabra scoperta: il corpo del 76enne era privo di vita e mummificato, in stato avanzato di decomposizione. È risultato subito evidente che il pensionato fosse già morto da mesi: si indaga per scoprire se la causa del decesso sia stato un improvviso malore o un incidente domestico.