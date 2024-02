Attimi di grande apprensione e paura nella Casa più spiata d’Italia, dove nella serata di ieri Giuseppe Garibaldi si è sentito male. Il 30enne calabrese ha avuto un malore ed è stato accompagnato in ambulanza in ospedale: al momento non è uscito alcun comunicato sulle sue condizioni di salute.

Grande Fratello, malore per Giuseppe Garibaldi: cosa è successo

Nel corso della serata del 2 febbraio, che sembrava fino a quel momento essere un giorno come tanti, un grido udito in diretta ha fatto spaventare tutti i telespettatori connessi al canale in cui era in onda il Grande Fratello. “Non toccategli il cuore!” – “Chiamate il GF!” – si sente indistintamente. Ma cosa è successo? Giuseppe Garibaldi si è sentito male e, dalle informazioni che sono arrivate, pare che abbia avuto un malore. Al momento non sono note le cause per cui il calabrese si sia sentito male, sembra che nei giorni e nelle ore precedenti a ieri sera non avesse accusato nessun sintomo.

Grande Fratello, malore per Giuseppe Garibaldi: l’arrivo dei soccorsi

Un’ambulanza arriva nei pressi della Casa di Cinecittà e preleva Giuseppe portandolo in ospedale per tutti gli aggiornamenti del caso, mentre su X tantissimi utenti esprimono la loro preoccupazione per quanto accaduto al Gieffino. Al momento, nè Alfono Signorini nè la pagina ufficiale del Gande Fratello hanno fornito ulteriori informazioni sullo stato di salute di Giuseppe.