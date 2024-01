Il GF ha preso dei provvedimenti nei confronti degli inquilini, che sono stati ripresi più volte per aver parlato senza microfono.

Il Grande Fratello punisce i concorrenti per aver violato il regolamento

La regia ha condiviso un comunicato in cui veniva spiegato che, a causa dei comportamenti scorrenti dei concorrenti, il budget settimanale destinato alla spesa sarebbe stato decurtato del 30%. Fiordaliso e Federico sono stati incaricati di leggere la decisione del Grande Fratello: “Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224€. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!“.

La reazione nella Casa

“Ce lo meritiamo” ha commentato la cantante. Non tutti però sono stati della stessa idea. Massimiliano Varrese è stato il primo a insorgere contro la decisione: “No, io non me lo merito. Fate meno i furbi” ha sbottato l’attore, affermando che la coinquilina sarebbe stata tra coloro maggiormente ripresi dalla regia. Anche Beatrice Luzzi è intervenuta nella discussione, affermando che effettivamente durante la notte alcune ragazze sono state invitate ad indossare il microfono.