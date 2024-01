In via del tutto eccezionale, il Grande Fratello va in onda martedì 23 gennaio 2024. Cosa ci dicono le anticipazioni? Nessuna eliminazione, ma diversi confronti al vetriolo. Gli equilibri sono nuovamente in bilico.

Grande Fratello: anticipazioni 23 gennaio 2024

A causa della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter, il Grande Fratello va in onda martedì 23 gennaio 2024. Le anticipazioni ci dicono che non ci sarà nessuna eliminazione. I telespettatori sono chiamati a scegliere un concorrente tra Beatrice, Federico e Sergio da mandare al televoto eliminatorio con Stefano Miele, già in nomination a causa di un provvedimento.

Grande Fratello, anticipazioni 23 gennaio 2024: nuovi confronti e scontri

Le anticipazioni del 23 gennaio 2024 annunciano anche nuovi confronti e scontri. Negli ultimi giorni, anche se gli inquilini sono apparsi piuttosto tranquilli, ci sono state diverse situazioni degne di nota. In primis il face to face tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. In puntata, i due saranno messi l’uno davanti all’altra.

Grande Fratello, anticipazioni 23 gennaio 2024: ascolti in calo

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto un calo degli ascolti. Molto probabilmente, Alfonso Signorini e il suo staff stanno pensando a qualche nuova dinamica per rialzare lo share.